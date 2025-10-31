Brisante Enthüllung: Uli Hoeneß verwies Investor Ismaik an den TSV 1860 München

München - Diese Enthüllung birgt reichlich Zündstoff! Uli Hoeneß (73) spielte beim Einstieg von Investor Hasan Ismaik (48) beim TSV 1860 München eine zentrale Rolle!

Uli Hoeneß (73) erzählt in der BR-Doku "Rise & Fall" eine brisante Anekdote. © Peter Kneffel/dpa

Der jordanische Geschäftsmann wollte ursprünglich beim FC Bayern einsteigen, wie Hoeneß in der BR-Doku "Rise & Fall" verrät.

"Ich wurde damals gefragt. Ich glaube, die wollten sich bei Bayern München beteiligen oder was auch immer. Da habe ich gesagt: Für uns kommt das überhaupt nicht infrage", erinnert sich der damalige Bayern-Präsident an die Gespräche im Jahr 2011.

Und weiter: "Aber wenn er sich an einem Fußballverein beteiligen will, der offensichtlich Geld braucht, dann soll er sich doch mal an Sechzig wenden."

Und so kam es auch: Am 30. Mai 2011 stieg Ismaik bei den Löwen ein – und es folgte eine Zeit, in der der Traditionsklub aus München nicht mehr zur Ruhe kommen sollte.

Im Jahr 2017 stieg 1860 aus der 2. Bundesliga ab und wegen Differenzen mit Ismaik wurde das nötige Geld für den Erhalt der Drittliga-Lizenz nicht fristgerecht hinterlegt. Es folgte der Zwangsabstieg in die Regionalliga.