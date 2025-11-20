Uli Hoeneß schießt gegen Ex-Bayern-Trainer: "Man hat gehofft, das Spiel ist bald zu Ende"

München - Uli Hoeneß (73) ist hochzufrieden mit dem aktuellen Zustand des FC Bayern München . Der Ehrenpräsident spricht von Trainer Vincent Kompany (39) in den höchsten Tönen – und poltert dabei ordentlich gegen dessen Vorgänger.

Uli Hoeneß (73) lobt Kompany und verteilt gleichzeitig Spitzen gegen dessen Vorgänger. © Peter Kneffel/dpa

Hoeneß sei aktuell "sehr, sehr zufrieden" und könne sich "auf der Tribüne endlich mal zurücklehnen", wie der Bayern-Patron auf einer Veranstaltung des Vereins zum Thema Demenz sagte.

"Ich habe den Vincent Kompany kürzlich zum Essen getroffen und ihm gesagt, dass man früher in der 80. Minute gehofft hat, dass das Spiel bald zu Ende ist. Und jetzt ist man in der 80. Minute und sagt sich: Hoffentlich spielen die noch lange, weil es so viel Spaß macht", adelte Hoeneß den Coach aus Belgien.

"Die haben Spaß, die Zuschauer haben Spaß und auch wir auf der Tribüne haben Spaß – und das ist eigentlich im Moment so der Idealzustand, wie man sich den FC Bayern vorstellen will."

Hoeneß lobte auch Kompanys Umgang mit den Medien – und stellte dabei erneut einen spitzzüngigen Vergleich mit Vorgängern wie Thomas Tuchel (52) oder Julian Nagelsmann (38).