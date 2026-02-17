Berater-Zoff beim FC Bayern: Uli Hoeneß kündigt heftige Konsequenzen an

München - Dayot Upamecano (27) hat nach langwierigen Verhandlungen doch noch beim FC Bayern verlängert - doch alles gut ist deswegen nicht. Das Vorgehen der Berater missfällt Uli Hoeneß (74), er ihre Macht künftig beschneiden.

Uli Hoeneß (74) hat die Spielchen mancher Berater satt. Er kündigt Konsequenzen an. © Peter Kneffel/dpa

Die Verantwortlichen des FC Bayern werden es sich "nicht mehr gefallen lassen, dass Berater allein bestimmen, wie es läuft. Ihr Beitrag steht zunehmend in keinem Verhältnis mehr zur Honorierung, die aufgerufen und am Ende auch oft gezahlt wird", sagte der 74-Jährige im "Bild"-Interview:

"Wir werden verstärkt 'Nein' sagen und diesen Wahnsinn nicht mitmachen."

Der Spieler selbst müsse diesbezüglich wieder mehr in die Pflicht genommen werden, meinte der Ehrenpräsident des deutschen Fußball-Rekordmeisters. "Man kann auch dem Spieler einmal sagen: 'Wenn dein Berater weiter so unverschämt verhandelt, werden wir mit ihm nicht mehr über deine Zukunft bei uns sprechen.' So weit muss das gehen."

Ihm sei deswegen klar, dass das Wort Nein in Vertragsverhandlungen künftig von Vereinsseite häufiger fallen werde.

"Wir werden vielleicht auch den ein oder anderen Berater – wenn er sich unfair verhält – auf eine Liste nehmen und ihm sagen, dass wir Spieler, die er vertritt, nicht mehr verpflichten werden", ergänzte der langjährige Erfolgs-Manager der Bayern: "Das wäre der nächste Schritt."