Zäher Upamecano-Poker beim FC Bayern: Uli Hoeneß platzt der Kragen

München - Der FC Bayern wartet auf eine Entscheidung im Vertrags-Poker mit Dayot Upamecano (27). Die Nerven auf Vereinsseite scheinen zunehmend strapaziert. Uli Hoeneß (74) bläst zur Attacke auf die Berater des französischen Innenverteidigers.

Für Uli Hoeneß (74) ist klar, wer schuld an den zähen Vertragsverhandlungen mit Upamecano ist: die Berater des Franzosen! © Peter Kneffel/dpa

"Ich weiß, dass er und seine Familie sich in München sehr wohlfühlen. Ich fürchte jedoch, dass seine Berater alles tun werden, um ihn aus München wegzulotsen", sagte der Münchner Ehrenpräsident dem "Kicker".

Der 74-Jährige kritisierte dieses Gebaren scharf. "Über dieses Verhalten bin ich entsetzt", wetterte Hoeneß.

Öffentliche Attacken des Vereinspatrons gegen Spielerberater sind nicht neu. Beispielsweise bezeichnete der ehemalige Bayern-Manager den Berater von David Alaba (33) einst als "geldgierigen Piranha".

Der Vertrag des 27 Jahre alten Upamecano beim Bundesliga-Tabellenführer läuft am Saisonende aus. Ein neuer Kontrakt mit einem hohen Jahresgehalt von angeblich 20 Millionen Euro, einem Handgeld in ebenfalls zweistelliger Millionenhöhe sowie einer von der Spielerseite geforderten Ausstiegsklausel soll Upamecano längst vorliegen.

Medien berichteten von einem Ultimatum zur Annahme bis zum (heutigen) Sonntag!