Uli Hoeneß enthüllt geheime Entlassung aus dem Gefängnis: "Keiner hatte damit gerechnet"

München - Am 29. Februar 2016 wurde aus dem Häftling Uli Hoeneß (74) wieder ein freier Mann. Seine Entlassung lief in einer Nacht-und-Nebel-Aktion ab, wie der Ehrenpräsident des FC Bayern München nun verriet.

Uli Hoeneß (74) hat auf seine Zeit im Gefängnis zurückgeblickt. © Alexandra BEIER / AFP

"Ich werde die letzte Nacht im Gefängnis nicht vergessen. Alle Journalisten haben gedacht, dass ich an dem 29. Februar gegen Mittag aus der JVA aus dem Tor marschiere. Keiner hatte damit gerechnet, dass mich die Gefängnisleitung schon um kurz nach 0 Uhr entlassen würde", erzählte Hoeneß im Gespräch mit "Bild".

Seine Frau Susanne und sein Sohn Florian hätten ihn abgeholt. "Als wir nachts um 1 Uhr zu Hause in Bad Wiessee am Tegernsee ankamen, war das Haus voller Freunde, sogar eine Blaskapelle hat vier, fünf Lieder gespielt. Wir haben dann bis morgens um 5 Uhr Schafkopf gespielt. Unvergesslich", so Hoeneß.

Der Weltmeister von 1974 bezeichnete seine Zeit im Gefängnis als einen wichtigen Teil seines Lebens.

"Ich habe in der damaligen - vor allem für meine Familie sehr schwierigen Zeit - einiges für mein Leben mitnehmen können und danach auch einiges anders gesehen", sagte der 74-Jährige.