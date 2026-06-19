Uli Hoeneß kritisiert WM und spricht von einem "Fiasko für den Fußball"

München - Uli Hoeneß (74) schimpft über die derzeit laufende Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko und lehnt eine Reise zum Turnier ab.

"Wo soll das enden?": Uli Hoeneß (74) ist für Kommerz im Fußball, aber nicht für mittelklassige Tickets, die bei 2000 Dollar liegen. © Bernd Thissen/dpa

"Ich glaube, dass diese Weltmeisterschaft ein Fiasko für den Fußball wird", sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern München in einem Interview der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

Vor allem die Ticketpreise stören Hoeneß.

"Zweitausend Dollar für ein Finalticket mittlerer Güte, wo soll das enden? Ich bin immer für Kommerz im Fußball gewesen, aber nicht in dieser extremen Form", so der 74-Jährige weiter.

"Ich möchte das durch den Kauf von Eintrittskarten nicht auch noch unterstützen"

Nach eigenen Angaben hätte Hoeneß während des Turniers kostenlos im Haus eines Bekannten in Florida wohnen können.

"Aber ich hatte überhaupt keine Lust, zu dieser WM zu reisen. Und selbst wenn ich Lust gehabt hätte, sie wäre mir vergangen, als man mir die bevorzugte Lage des Hauses nannte", sagte er.