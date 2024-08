Uli Hoeneß wettert gegen FIFA und UEFA: "Was die vorhaben, ist Wahnsinn!"

"Was da einige Funktionäre bei UEFA oder FIFA vorhaben, ist Wahnsinn", wetterte der Ehrenpräsident des FC Bayern auf einem Sponsorentermin mit der Molkerei Ehrmann in Rottach-Egern gegen immer mehr aufgeblähtere Wettbewerbe im Fußball .

In dieser Saison gibt es in der Champions League 189 statt 125 Spiele. Außerdem wird die neue Klub-WM 2025 erstmals mit 32 Teams und insgesamt 63 Partien in den USA ausgetragen. Bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko werden erstmals 48 statt wie bisher 32 Teams mitspielen.