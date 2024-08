Angebote von Real, Bayern und Liverpool: Deswegen blieb Alonso Bayer treu

Leverkusen - Er ist einer der Väter des Erfolgs bei Bayer 04 Leverkusen : Xabi Alonso (42). Kein Wunder also, dass der Spanier nach dem Double-Gewinn Begehrlichkeiten von Europas Top-Klubs geweckt hat.

Bayer 04-Trainer Xabi Alonso (42) hat mit seiner Mannschaft nicht nur die Meisterschaft, sondern auch den DFB-Pokal geholt. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Den Lockrufen von Real Madrid, dem FC Liverpool sowie Rekordmeister Bayern München konnte der Übungsleiter im Sommer allerdings widerstehen. Doch warum eigentlich?

"Es ist das Vertrauen. Es sind die Menschen, die Spieler, die Direktoren", meint der 42-Jährige im Rahmen einer Preisverleihung für seine Mannschaft in Hamburg.

Der Spanier führt aus: "Als Trainer ist es erst meine dritte Saison, es gibt noch viel zu lernen. Ich lerne in jedem Spiel und in jedem Training von meinen Spielern", so Alonso, der "sehr glücklich" mit seiner Situation ist.

Daneben hat der 42-Jährige auch verraten, wie er seine Mannschaft zu der Fabel-Saison ohne eine einzige Liga-Niederlage führen konnte.