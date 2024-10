Kehrt Alonso im Sommer Bayer den Rücken? Diese beiden Namen stehen auf der Nachfolger-Liste

Für Wagner soll es bereits zahlreiche Anfragen aus der Bundesliga und auch der englischen Premier League geben. Punkten könnte Leverkusen bei ihm in Person von Rudi Völler (64), der ihn nach dem Aus von Hansi Flick (59) zur Nationalmannschaft holte.

Aktuell arbeitet Wagner an seinem Trainerschein, könnte also ab Sommer einen Klub als Cheftrainer übernehmen. Das Amt hatte er bereits bei der SpVgg Unterhaching - wenn auch inoffiziell aufgrund fehlender Lizenz - inne und stieg mit dem Team 20223 in die 3. Liga auf.

Sebastian Hoeneß (42, r.) hat mit dem VfB Stuttgart eine ähnliche Erfolgsstory erlebt wie Xabi Alonso (42, l.) bei Bayer Leverkusen. © IMAGO / Team 2

Eigentlich besitzt der Ex-Profi (unter anderem FC Bayern München, Werder Bremen und Hertha BSC) beim DFB noch einen Vertrag bis nach der WM 2026.

Sollte er sich für einen Verbleib beim Verband entscheiden, gebe es noch Hoeneß. Der genießt großes Ansehen, vor allem, weil seine Erfolgsgeschichte bei den Schwaben der von Alonso in Leverkusen extrem ähnelt.

Während Alonso das Team im Oktober 2022 auf dem 17. Tabellenplatz übernahm, den Klassenerhalt feierte und in der Folgesaison das Double holte, übernahm Hoeneß den VfB in der gleichen Saison am 3. April 2023 auf dem letzten Tabellenplatz mit fünf Punkten Rückstand zum rettenden Ufer.

In der Relegation gegen den HSV gelang der Klassenerhalt, in der vergangenen Saison feierten die Brustringträger dann den Vizemeistertitel und die Qualifikation für die Champions League. Hoeneß ist noch bis Ende Juni 2027 an die Schwaben gebunden.

Alonso übrigens steht weiterhin auf der Wunschliste von Real Madrid ganz oben, aber auch Manchester City soll hohes Interesse an seiner Verpflichtung im kommenden Sommer haben.