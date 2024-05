Leverkusen-Star enthüllt: Darum tickt Xabi Alonso ganz anders, als alle denken

Leverkusen - Eine einzige Niederlage hat Bayer Leverkusen auf seinem Siegeszug durch Bundesliga und Europa League kassiert. Der Vater des Erfolgs in der legendärsten Spielzeit der Vereinsgeschichte heißt Xabi Alonso (42) und viele fragen sich: Wie hat das der Trainer nur hinbekommen?

Jonas Hofmann (31, r.) enthüllt spannende Details über Erfolgscoach Xabi Alonso (42). © Federico Gambarini/dpa

Einige Details dazu enthüllt jetzt Mittelfeldspieler Jonas Hofmann (31), der im Kicker eine Kolumne schreibt. In der Donnerstagausgabe liefert er spannende Einblicke in die abgelaufene Saison, aber auch zu seinem Coach.

"Ich hoffe, er wird es mir niemals krummnehmen: Xabi ist gar nicht so ein Taktikfuchs, der die ganze Zeit an der Tafel alles erklärt und anhand von Videos zeigt", sagt der Ex-Nationalspieler.

Die Grundlage des Erfolgs der Werkself seien die einfachen Dinge, auf die der Coach großen Wert lege, und die "möchte er mit einer brutalen Effizienz umgesetzt sehen".

Für Hofmann kommt der Triumph des Double-Gewinns aus Meisterschaft und DFB-Pokal nicht von ungefähr.

"Wenn diese einfachen Dinge immer und immer wieder abgerufen werden - im Training, während der Spiele, und so war es halt in dieser Saison - dann erreichst du so ein Niveau", beleuchtet er die simplen Zutaten des großen Leverkusener Wurfs.