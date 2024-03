Bleibt er jetzt in Leverkusen? Transferexperte verkündet Alonso-Aus in Liverpool

Denn wie der Transferexperte Fabrizio Romano (31) in der Nacht auf Karfreitag verkündete, ist der Spanier beim FC Liverpool aus dem Rennen.

Auch der FC Bayern würde Alonso gern holen, scheint aber schlechte Karten zu haben. © Marius Becker/dpa

Damit ist die Tendenz ganz klar, dass sich Alonso offenbar für einen Verbleib in Leverkusen entschieden hat.

Sinn würde das machen, denn selbst wenn diese Saison mit unglaublichen drei Titeln aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Sieg in der Europa League enden würde, liefe die Elf unter ihm in der kommenden Spielzeit in der Champions League auf.

Für einen Trainer ist das natürlich das Non-Plus-Ultra. Für Alonso wäre es die Krönung einer unfassbaren Zeit in Leverkusen. Im Oktober 2022 hatte er die Mannschaft auf dem vorletzten Tabellenplatz der Bundesliga übernommen. Er schaffte nicht nur den Klassenerhalt, sondern ist in dieser Spielzeit seit 38 Spielen ungeschlagen.

Das soll auch am Samstag im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim so bleiben. In der Meisterschaft hat Leverkusen zehn Punkte Vorsprung auf den FC Bayern. Kann die Werkself den Schnitt halten, könnte der Verein schon im April die Meisterschaft klarmachen.

Für die Fans gäbe es nichts Schöneres, als neben der Schale in der Hand auch die Gewissheit zu haben, dass Alonso bleibt. Die Zeichen deuten alle daraufhin.