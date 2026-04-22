Zu früh gefreut: Marathon-Läufer verspielt Sieg auf den letzten Metern

Wilmington (Delaware/USA) - Was für ein bitteres Drama auf den letzten Metern! Beim Delaware Running Festival 2026 in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware wurde ein sicher geglaubter Sieg in letzter Sekunde noch aus den Händen gegeben.

Kurz vor dem Ziel sah sich der Läufer schon als Sieger, doch der Konkurrent sprintete noch vorbei. © Screenshot/Instagram/aktiv8edleem

Carson Mello lag klar in Führung und hatte das Ziel praktisch schon vor Augen. Doch nur wenige Meter vor der Ziellinie passierte das Unglaubliche: Er wurde langsamer, hob die Arme und begann zu jubeln - zu früh!

Während Mello seinen Triumph bereits feierte, setzte Joshua Jackson hinter ihm zum entscheidenden Sprint an, wie People berichtete. Mit letzter Kraft zog er vorbei und überquerte die Ziellinie als Erster.

Der Vorsprung? Gerade einmal zwei Sekunden. Jackson gewann das Rennen in 2 Stunden, 43 Minuten und 12 Sekunden, verwandelte ein scheinbar verlorenes Rennen in einen spektakulären Sieg.

Die Szene, festgehalten von einer Kamera im Zielbereich, verbreitete sich rasend schnell im Internet. Tausende Menschen verfolgten ungläubig, wie ein sicherer Gewinner durch einen Moment der Unachtsamkeit alles verlor.

In den sozialen Medien hagelte es Reaktionen: Viele konnten nicht fassen, wie man so kurz vor dem Ziel nachlassen kann. Andere feierten Jacksons unglaublichen Endspurt.