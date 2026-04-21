96 Stunden, 600 Kilometer: Deutscher Extremsportler startet brutale Herausforderung im Tal des Todes

Berlin/Los Angeles (USA) - Grenzen sind nur dafür da, um sie zu verschieben. Ein Spruch, der für den Extremsportler und Influencer Arda Saatçi (28) eine Lebenseinstellung ist. Auf seinen Kanälen in den sozialen Netzwerken predigt und lebt er sein Motto "You versus You" ("Du gegen dich selbst"). Nun hat er seinen Fans die wohl größte Herausforderung seiner bisherigen Fitnesslaufbahn angekündigt.

Seit Anfang April ist Arda Saatçi (28, Foto) auch offizieller Red-Bull-Athlet. Auf dem Nürburgring hieß kein Geringerer als Formel-1-Weltmeister Max Verstappen (28) den Extremsportler willkommen. © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Bereits 2024 startete Arda seine Serie "Cyborg Season". Im ersten Jahr dieser Herausforderung rannte er über 3000 Kilometer aus seiner Heimatstadt Berlin bis nach New York, wo er nach 74 Tagen und einer zweimonatigen Pause aufgrund eines Ermüdungsbruchs schließlich auf dem Times Square durch das Ziel lief.

Im vergangenen Jahr setzte er noch einen drauf. Zur "Cyborg Season 2025" nahm er sich vor, einmal die komplette Länge Japans von Nord nach Süd abzulaufen - und das in gerade einmal 43 Tagen. So legte er innerhalb weniger Wochen täglich um die 70 Kilometer zu Fuß zurück!

Doch auch diese extreme Leistung reicht dem gebürtigen Berliner nicht. Ihn gelüstet es nach einer noch größeren Herausforderung - und genau das hat er in der diesjährigen "Cyborg Season 2026" gefunden.

In diesem Jahr möchte der 28-Jährige nicht nur den Kampf gegen sich selbst, sondern auch gegen die Zeit gewinnen.

Die Challenge: knapp 600 Kilometer in gerade einmal 96 Stunden. Das entspricht einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 6,25 Kilometern pro Stunde, die der Ultra-Läufer über vier Tage hinweg ununterbrochen halten muss.