Susen Tiedtke und Hendrik Dreekmann: Ex-Sporttraumpaar verliert geliebten Sohn Max (†17)

Susen Tiedtke und Hendrik Dreekmann waren ein Traumpaar des Sports. Wie erst jetzt bekannt wurde, verloren die beiden ihren geliebten Sohn Max Dreekmann (†17).

Von Tina Hofmann

Berlin - Sie galten einst als Traumpaar des deutschen Sports, trennten sich aber nach kurzer Ehe. Wie erst jetzt bekannt wurde, mussten die ehemalige Leichtathletin Susen Tiedtke (57) und Ex-Tennisprofi Hendrik Dreekmann (51) im vergangenen Jahr einen schlimmen Schicksalsschlag verkraften. Der gemeinsame Sohn Max Dreekmann verstarb im Alter von nur 17 Jahren.

Susen Tiedtke (57, hier 1999) war eine ehemalige Weitspringerin, die bei der Hallen-WM 1993 Silber, 1995 Bronze holte. © IMAGO / Oliver Behrendt Das teilte die einst schönste Leichtathletin der Welt in einem RTL- und Bunte-Interview mit, zuvor hatte sie Anfang März bereits auf ihrem Instagram-Profil darüber berichtet. Am 3. März 2025 habe sich ein Freund von Max Dreekmann bei seiner Mama Susen Tiedtke gemeldet und gefragt, warum er nicht ans Telefon gehe. Daraufhin habe sie ihren Sohn in seinem Bett aufgefunden. "Und dann bin ich zu ihm ran und dann war er schon steif und blau", sagt sie im Interview mit RTL. Der 17-Jährige verstarb völlig überraschend, erst später stellte sich heraus, dass er an einer unentdeckten Entzündung am Herzen litt. "Das reißt plötzlich das gesamte Leben aus einem heraus. Das ist ja das eigene Fleisch und Blut, und dann ist er tot", beschreibt Tiedtke den tiefen Schmerz des tragischen Verlustes. Sport Olympiasieger Liebscher-Lucz kämpft um Raab & Bully-Ticket Max spielte als kleiner Junge im Nachwuchs bei Hertha BSC Fußball in der Abwehr, betrieb zum Zeitpunkt seines Todes aber keinen Leistungssport.

Max Dreekmann (†17) war das zweite Kind von Susen Tiedtke und Hendrik Dreekmann