Olympiasieger Liebscher-Lucz kämpft um Raab & Bully-Ticket
Köln/Dresden - Scheinwerferlicht statt Finish, Kameras statt Kanustrecke! Kanu-Olympiasieger Tom Liebscher-Lucz (31) aus Dresden stand plötzlich im TV-Studio bei Stefan Raab und kämpfte in der "Stefan Raab Show" um den Einzug in die große Samstagabendshow "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli".
Schon beim Einmarsch wurde klar: Hier steht kein gewöhnlicher Kandidat! Moderator Frank "Buschi" Buschmann (61) kündigte Tom groß als Olympiasieger an und sofort war Stefan Raab (59) hellwach.
Neugierig hakte er nach, witzelte über den Kanusport, zeigte dabei aber auch spürbar Respekt für die Disziplin, die Tom so am Herzen liegt.
Das Konzept der Show: Mehrere Kandidaten treten in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an – von Geschick und Kraft bis Quiz. Nur wer sich durchsetzt, darf später gegen Raab und Bully (57) antreten. Tom legte stark los!
Im ersten Spiel mit Hantelscheiben bewies er Nerven und setzte sich durch. "Das erste Spiel war sehr spannend, das hat echt Bock gemacht, so auch im Fernsehen", sagte er zu TAG24.
Doch die Show forderte alles. Schon beim Casting wurde ihm klar, "dass das Quizzen nicht meine Stärke ist", so der Kanute. "Das Quiz war dann auch meine Achillesferse."
Raus aus der Show, rein in die nächste Chance
Der Weg ins Studio war selbst eine Challenge: "Von einer Onlinebewerbung über auch ein Casting vor Ort, was sehr spannend war mit den Spielchen und verschiedenen Disziplinen", erzählt er.
Und trotz Aus? Kein Frust! "Das hat echt Bock gemacht und war eine tolle Erfahrung, die mich auch wieder wachsen lässt", sagt er. Für ihn zählt mehr: Aufmerksamkeit für seine Sportart und vielleicht die nächste Chance.
Am Samstag darf dann Kontrahent Benjamin den Schnulli gegen Raab und Bully geben.
Jetzt geht es für den Dresdner zurück in den Alltag eines Leistungssportlers: Im April steht eine entscheidende Qualifikation an und anschließend internationale Weltcups, unter anderem in Szeged und beim Heimspiel in Brandenburg an der Havel.
Ob er sich noch einmal ins TV-Abenteuer stürzt? Die komplette Folge ist jetzt bei RTL+ abrufbar! "Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli" läuft Samstag 20.15 Uhr auf RTL.
Titelfoto: Fotomontage: Raab ENTERTAINMENT | Willi Weber