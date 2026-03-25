Olympiasieger Liebscher-Lucz kämpft um Raab & Bully-Ticket

Köln/Dresden - Scheinwerferlicht statt Finish, Kameras statt Kanustrecke! Kanu-Olympiasieger Tom Liebscher-Lucz (31) aus Dresden stand plötzlich im TV-Studio bei Stefan Raab und kämpfte in der "Stefan Raab Show" um den Einzug in die große Samstagabendshow "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli".

Kanu-Olympiasieger Tom Liebscher-Lucz (31, 2. v.l.) aus Dresden kämpfte um den Einzug in die Show "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli". © Raab ENTERTAINMENT | Willi Weber

Schon beim Einmarsch wurde klar: Hier steht kein gewöhnlicher Kandidat! Moderator Frank "Buschi" Buschmann (61) kündigte Tom groß als Olympiasieger an und sofort war Stefan Raab (59) hellwach.

Neugierig hakte er nach, witzelte über den Kanusport, zeigte dabei aber auch spürbar Respekt für die Disziplin, die Tom so am Herzen liegt.

Das Konzept der Show: Mehrere Kandidaten treten in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an – von Geschick und Kraft bis Quiz. Nur wer sich durchsetzt, darf später gegen Raab und Bully (57) antreten. Tom legte stark los!

Im ersten Spiel mit Hantelscheiben bewies er Nerven und setzte sich durch. "Das erste Spiel war sehr spannend, das hat echt Bock gemacht, so auch im Fernsehen", sagte er zu TAG24.

Doch die Show forderte alles. Schon beim Casting wurde ihm klar, "dass das Quizzen nicht meine Stärke ist", so der Kanute. "Das Quiz war dann auch meine Achillesferse."