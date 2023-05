Imposanter Auftritt: Tennis-Star lässt auf Met Gala die Baby-Bombe platzen!

New York (USA) - Seit Februar war es mächtig ruhig geworden um Tennis -Weltstar Serena Williams (41), doch am Montag legte sie ein Comeback auf öffentlicher Bühne hin, das nicht eindrucksvoller hätte sein können.

Serena Williams (41, r.) und Ehemann Alexis Ohanian (40) erwarten wieder Nachwuchs. © IMAGO / UPI Photo

Die US-Amerikanerin imponierte bei der beliebten "Met Gala" in New York nicht nur mit ihrem außergewöhnlichen Outfit, sondern ließ zeitgleich auch noch die Baby-Bombe platzen.

Denn die 23-fache Grand-Slam-Siegerin ist wieder schwanger! Gemeinsam mit ihrem Mann Alexis Ohanian (40) erwartet sie zum zweiten Mal Nachwuchs. Die beiden haben bereits Tochter Alexis Olympia Ohanian Jr. (5), die am 1. September 2017 zur Welt kam.

Neben ihrem Auftritt bei der Gala, bei der jeder ihren wunderschönen Bauch begutachten konnte, verkündete Williams die News natürlich auch in den sozialen Medien.

"Ich war so aufgeregt, als Anna Wintour uns drei zur Met Gala eingeladen hat", schrieb sie auf Instagram.

Auf einem der fünf Bilder, das sie dazu postete, umhüllt sie ihren Bauch mit beiden Händen. Die erste Aufnahme zeigt sie Hand in Hand mit ihrem Ehemann. Die beiden heirateten kurz nach der Geburt ihres ersten Kindes im November 2017.

Fast exakt fünf Jahre nach der Geburt ihrer Tochter hatte Serena Williams am 2. September 2022 bei den US Open ihre so erfolgreiche Laufbahn beendet.