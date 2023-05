Nick Kyrgios: Das ist der wahre Grund für seine French-Open-Absage!

Paris/Canberra - Am vergangenen Dienstag machte die Meldung die Runde, dass der australische Tennisspieler Nick Kyrgios (28) die French Open verpassen wird . Als Begründung wurde die andauernde Knieverletzung des Australiers angenommen. Doch nun äußerte sich der Berater von Kyrgios zu dem wahren Grund für das Grand-Slam-Aus!

Nick Kyrgios (28) nach seiner Knie-OP auf Krücken. Was zunächst für den Grund seiner French-Open-Absage gehalten wurde, ist offenbar längst ausgeheilt. © Saeed KHAN / AFP

Denn der 28-Jährige laboriert in Wahrheit nicht mehr an seiner Knie-OP, sondern an einer Fußverletzung - die er sich bei einem Raubüberfall zugezogen hat!

Der Berater des "Enfant Terrible" des Tennis, Daniel Horsfall, sagte gegenüber der Canberra Times: "Seine Fitness ist auf einem fantastischen Niveau. Gerade als wir zum letzten Punkt der Reha kamen, der Belastung auf dem Platz, passierte dieser verrückte Unfall."

Was war geschehen? Anfang Mai wurde Kyrgios' Mutter in Canberra Opfer eines Raubüberfalls. Ein bewaffneter Täter verlangte von ihr, ihm die Schlüssel zu Kyrgios' Tesla auszuhändigen, und wollte unter vorgehaltener Waffe wissen, wie er das Fahrzeug steuern kann.

Als er sich auf den Fahrersitz setzte, um den Tesla zu starten, gelang ihr die Flucht, sie bat ihren Sohn um Hilfe und die beiden alarmierten die Polizei.