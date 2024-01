Schock bei den Australian Open: Sportreporter bricht zusammen und stirbt

Melbourne (Australien) - Am Dienstag führte er noch ein Interview mit der US-Open-Siegerin Emma Raducanu (21), nicht einmal 24 Stunden später war er tot: Der britische Sportjournalist Mike Dickson (†59) ist auf tragische Art und Weise verstorben.

Weltklasse-Spieler wie Novak Djokovic (36) und Rafael Nadal (37) kondolierten, auch Boris Becker (55), der für Eurosport vom Studio in München aus über den ersten Grand Slam des Jahres berichtet, konnte es nicht glauben.

Die ATP zeigte sich ebenfalls auf X geschockt: "Mit tiefer Traurigkeit haben wir vom Tod von Mike Dickson erfahren. Als langjähriges Mitglied der Tennisfamilie und Gewinner des ATP Ron Bookman Media Excellence Award werden wir Mikes Liebe zum Spiel und seine Präsenz auf der Tour sehr vermissen. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden und seinen Kollegen in den Medien."

Eine genaue Todesursache steht noch nicht fest. "38 Jahre lang hat er seinen Traum gelebt und über Sport in der ganzen Welt berichtet. Er war ein wirklich großartiger Mann und wir werden ihn schrecklich vermissen", ließ seine Frau Lucy auf seinem X-Account verlauten.

Wie seine Frau am Mittwoch auf X (ehemals Twitter) mitteilte, brach ihr geliebter Mann und Vater der gemeinsamen drei Kinder in Melbourne zusammen und konnte nicht mehr gerettet werden. Dort weilte er für die Berichterstattung über den ersten Grand Slam im Tennis des Jahres, die Australian Open.

Mit der britischen US-Open-Siegerin Emma Raducanu (21) führte Dickson sein letztes Interview. © Louise Delmotte/AP/dpa

Die Organisatoren der Australian Open richteten eine Anlaufstelle ein und wollen ihm gemeinsame mit den Kollegen anderer Medien vor Ort gedenken.

Wie die Daily Mail selbst bekannt gab, starb der Reporter wenige Tage vor seinem 60. Geburtstag. Am 27. Januar hätte er dieses große Jubiläum gefeiert.

Er wohnte mit seiner Familie in Wimbledon, wo das legendäre Rasenturnier jedes Jahr als dritter Grand Slam des Jahres ausgetragen wird.

Seit 1990 war er für die Daily Mail tätig, berichtete dabei nicht nur über Tennis, sondern auch Cricket.

Bei den Spielerinnen und Spielern war er äußerst beliebt, so joggte er sogar gemeinsam mit Andy Murray (36) während einer Reportage am Strand, traf die Größen des Sports wie Roger Federer (42), Nadal und eben Djokovic.

Während des Turniers in Australien hatte er fast stündlich Updates auf seinem X-Account gepostet. Es sollten seine letzten Meldungen aus "Down Under" sein.