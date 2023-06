Sie gründeten gleich einen "Couple-Account"! Diese beiden sind das neue Tennis-Traumpaar

Paris (Frankreich) - Ausgerechnet in der Stadt der Liebe wurde getuschelt, was das Zeug hielt: Sind die beiden Tennis-Stars Stefanos Tsitsipas (24) und Paula Badosa (25) etwa ein Paar?

Machen aus ihrer Liebe kein Geheimnis mehr: Stefanos Tsitsipas und Paula Badosa (beide 24). © Screenshot/Instagram/tsitsidosa

Während der Grieche auf der Anlage von Roland Garros im Einzel kämpfte, ist die Spanierin verletzt. Eine Stressfraktur an der Wirbelsäule hat sie aus dem Verkehr gezogen.

Dennoch weilte die Weltranglisten-25. in Frankreich, saß bei Spielen des Griechen am Platz. Da fragten sich schon alle verwundert: Was macht sie da? Es dauerte nicht lange, bis die ersten Spekulationen um eine Liaison der beiden losgingen.

Erst dementierte Badosa noch, doch nach dem Ausscheiden von Tsitsipas im Viertelfinale gegen Carlos Alcaraz (20) zündeten die beiden ein Social-Media-Feuerwerk, das es in sich hatte.

Die beiden gründeten ihren eigenen "Couple-Account" auf Instagram mit dem passenden Namen "tsitsidosa". Auf dem geht es seitdem mit Bildern und Videos der beiden rund. Sie zeigen sich schwer verliebt.

Zusammen schwammen sie im Pool, tanzten im Fitness-Raum und zeigten sich in Abendkleidung. Zu einem Bild schrieb der Grieche auf seinem eigenen Account: "Upsy."