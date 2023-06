Tennis-Märchen: Deutscher gewinnt French Open mit disqualifizierter Partnerin

Paris - Was für ein wunderschönes Tennis-Märchen: Erst musste er ihre bitteren Tränen trocknen, nun hat der Deutsche Tim Pütz (35) den Mixed-Wettbewerb bei den French Open in Paris mit der Japanerin Miyu Kato (28) gewonnen.

Seit Sonntag stand die Japanerin ungewollt im Fokus der Welt-Öffentlichkeit. Denn bei ihrem Doppel mit ihrer Partnerin Aldila Sutjiadi (28, Indonesien) hatte Kato ein Ballmädchen mit der gelben Filzkugel an der Schulter getroffen .

Das Duo setzte sich im Finale des zweiten Grand Slam des Jahres in einem extrem spannenden Match gegen die Kanadierin Bianca Andreescu (22) und den Australier Michael Venus (25) in drei Sätzen mit 4:6, 6:4 und 10:6 im Match-Tie-Break durch.

Das strahlende Sieger-Duo stemmt den Pokal: Beide holten zum ersten Mal in ihren Karrieren einen Grand-Slam-Titel. © IMAGO / Shutterstock

Der Schiedsrichter hatte dies erst gar nicht bemerkt. Erst als die Gegnerinnen den Unparteiischen darauf aufmerksam machten, lief er zu dem bitterlich weinenden Mädchen.

Nach einigen Diskussionen wurde Kato schließlich disqualifiziert und verstand die Welt nicht mehr, das sie laut eigener Aussagen den Ball nicht mit Absicht in Richtung der Teenagerin geschossen hatte.

Pütz musste daraufhin viel Aufbauarbeit leisten, die Japanerin war am Boden zerstört, musste immer wieder weinen.

"Viele Leute haben gesagt: Das war die schlechteste Disqualifikation, die sie je gesehen haben. Das war ein Schock, aber mehr, weil es einfach passiert ist und nicht weil es meine Mixed-Partnerin war. Sie kommt erst nach Wimbledon wieder nach Hause. Wenn mir so etwas passieren würde, und ich müsste noch sechs Wochen in Asien bleiben, da kann man schon mal den Kopf in den Sand stecken", sagte Pütz im Laufe der Woche.

Nun haben die beiden ihr das versöhnlichste Ende geschenkt, das nur denkbar war.