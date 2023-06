Tennis-Star bejubelt Sieg in Paris, doch dann passiert ihr dieses Missgeschick

Paris (Frankreich) - Jeder kennt diesen Moment, in dem man nach einem peinlichen Missgeschick am liebsten im Boden versinken möchte. Besonders bitter ist es, wenn einem dabei Tausende Menschen zusehen, wie bei Tennis-Star Iga Swiatek (22) .

In diesem Moment fliegt der Deckel des Pokals weg! Iga Swiatek (22) freute sich zu euphorisch über ihren dritten Sieg bei den French Open. © IMAGO / Starface

Die Polin dominiert seit einem Jahr die gesamte Damen-Konkurrenz auf der Welt. Am Samstag sicherte sie sich in einem Herzschlagfinale gegen die Tschechin Karolina Muchova (26) ihren sage und schreibe dritten Titel bei den French Open in Paris.

Bereits 2020 und 2022 hatte sie das Grand-Slam-Turnier auf der roten Asche gewonnen. Doch noch nie musste sie so hart kämpfen wie bei diesem Dreisatzerfolg (6:2, 5:7, 6:4).

Nachdem die Polin zahlreiche Tränen vergossen hatte, war der Moment der Pokalübergabe gekommen. Und da geschah es: Iga freute sich übermäßig, schüttelte die Trophäe ordentlich hin und her.

Der Deckel des Pokals hielt diesem euphorischen Jubel nicht stand und flog davon. Er purzelte nicht nur aufs Podium, sondern machte gleich den direkten Abgang auf die rote Asche.

Die Weltranglisten-Erste war sichtlich peinlich berührt. Sie hielt sich die Hand vor den Mund.