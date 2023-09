Trotz Australien-Skandal - Novak Djokovic betont: Ich bin kein Impfgegner!

Bei den US Open konnte Novak Djokovic (36) seinen 24. Grand-Slam-Titel holen - Rekord. © CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Mit seinem 23. Grand-Slam-Titel bei den French Open in diesem Jahr kürte sich der Serbe zum alleinigen Rekordhalter bei den Männern, sein US-Open-Sieg machte ihn auch zum geschlechtsübergreifenden Rekordhalter gemeinsam mit der australischen Legende Margaret Court (81).

Doch diese Bestmarken hätte er bereits früher erreichen können - wenn er an den Australian Open und den US Open 2022 hätte teilnehmen dürfen. Stattdessen konnte der "Djoker" wegen seiner fehlenden Impfung nicht einreisen, insbesondere in "Down Under" sorgte er mit seiner Ausweisung aus dem Land für einen Skandal.

Nachdem er seine erste Teilnahme bei den US Open nach der Einreise-Sperre in die USA direkt gewonnen hatte, betonte er jetzt aber im Interview mit Tennis-Ikone John McEnroe (64): "Ich war nie ein Impfgegner."

Angesprochen auf seine Ausweisung aus Australien im Januar 2022, die McEnroe als "das Ungeheuerlichste", was er in seiner gesamten Zeit im Tennis erlebt hätte, bezeichnete, erklärte der Serbe: "Ich wurde wie der Bösewicht der Welt angesehen und behandelt - dabei wollte ich einfach nur Tennis spielen, weil es das ist, was ich am besten kann."