Wie süß! Mit diesen Worten tröstet Tennis-Star seine Freundin nach Final-Drama in Berlin

Halle (Westfalen)/Berlin - Noch am Samstag hatte sie ganz bescheiden gesagt, sie wolle einfach "so ein bisschen gut" wie ihr Freund sein. Am Sonntag war der Titel beim WTA-Turnier in Berlin bei Tennis -Star Anna Kalinskaya (25) dann zum Greifen nahe, doch der Russin versagten die Nerven. Trost kam sofort von ihrem Freund, dem Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner (22).

Jannik Sinner (22) gewann am Sonntag das ATP-Turnier von Halle/Westfalen. © Carmen JASPERSEN / AFP

Beide standen am Sonntag jeweils in einem Endspiel in Deutschland. Sinner beim ATP-Turnier in Halle (Westfalen) und Anna in Berlin. Beide mussten hart kämpfen. Während Sinner gegen den Polen Hubert Hurkacz (27) beim knappen Sieg (7:6, 7:6) die Nase vorn hatte, spielte sich parallel in der Hauptstadt ein wahres Drama ab.

Denn dort führte Kalinskaya gegen die US-Amerikanerin Jessica Pegula (30) bereits mit 7:6 und 5:4 und hatte dabei vier Matchbälle. Allesamt vergab sie, zudem einen weiteren beim Stand von 6:5. Am Ende jubelte die Gegnerin, Anna war am Boden zerstört.

Ihr Freund, mit dem sie erst seit Kurzem liiert ist, bekam im rund 400 Kilometer westlich entfernten Halle die Szenen mit und dachte im Moment seines eigenen Triumphs an seine Lebenspartnerin.

"Meine Freundin Anna spielte heute in Berlin, sie hat mit sechs Matchbällen verloren. Es tut mir so leid für sie, sie hatte trotzdem eine tolle Woche. Ich widme ihr die Trophäe", verzählte sich Sinner zwar bei den Matchbällen, erntete aber für diese süßen Worte dennoch reichlich Applaus.