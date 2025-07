Tischtennis-Großevent auch 2026 in Erfurt!

"Die Überschneidung ist für alle Beteiligten bitter – vor allem für die Spielerinnen und Spieler, die traditionell sowohl an den Deutschen Senioren-Meisterschaften als auch an der WM teilnehmen würden. Ein Teil der Aktiven muss sich nun zwischen beiden Meisterschaften entscheiden", heißt es in einer Mitteilung des DTTB.

Die TT-Finals im kommenden Jahr werden mit der Senioren-WM in Südkorea terminlich kollidieren. Nichtsdestotrotz hält der DTTB am Datum sowie dem Standort fest. Die Mehrheit der Landesverbände sprach sich dafür aus.

Die Finals in diesem Jahr lockten an den vier Wettkampftagen (6. Juni bis 9. Juni) über 8000 Zuschauer in die Messe Erfurt. An der Platte duellierten sich Sportlerinnen und Sportler im Alter von elf bis 91 Jahren.