Wellbrock verblüfft mit Gold-Triple bei WM: "Megahappy"

Singapur - Die deutschen Freiwasser-Festspiele gehen weiter. Florian Wellbrock (27) triumphiert auch in einem neuen Format. Der 27-Jährige hat etwas Historisches geschafft.

Das vierte Gold könnte in der Staffel möglich werden. © Vincent Thian/AP/dpa

"Momentan ist es noch ein bisschen surreal", sagte der Freiwasser-Dominator von Singapur mit einem kühlenden nassen Handtuch über den Schultern. "Da hätte ich wirklich nicht mit gerechnet. Das kam wahnsinnig überraschend."



Wellbrock war im Freiwasser auch im neuen Knockout Sprint nicht zu schlagen. Der 27-Jährige siegte vor Silbergewinner David Betlehem (21) aus Ungarn und dem Franzosen Marc-Antoine Olivier (29), der Bronze holte.

Für Wellbrock war es das dritte Gold im dritten Rennen dieser Titelkämpfe. Als erster Schwimmer überhaupt krönte er sich bei einer WM zum dreifachen Weltmeister im Freiwasser.

"Ich bin megahappy mit der dritten Goldmedaille", sagte er. Wellbrock hatte im Meer am Palawan Beach bereits über zehn und über fünf Kilometer den Titel geholt.

Der gebürtige Bremer, der in Magdeburg bei Bundestrainer Bernd Berkhahn (54) trainiert, wirkt in Singapur wie befreit. Knapp ein Jahr nach seinen völlig verkorksten Olympischen Spielen feiert er ein beeindruckendes Comeback auf der Weltbühne, ist in einem unfassbaren Flow.