Nach Rebellins Tod (†51): Lkw-Fahrer nach Unfallflucht aus Haft entlassen

Düsseldorf - Im November vergangenen Jahres wurde der Ex-Radprofi Davide Rebellin (†51) bei einer Trainingsfahrt in Italien von einem deutschen Lkw-Fahrer übersehen. Nach einer Kollision verstarb der Italiener.

Davide Rebellin (†51) stand von 2002 bis 2008 für das deutsche Team Gerolsteiner unter Vertrag. © AFP PHOTO / DAMIEN MEYER DAMIEN MEYER / AFP

Vor etwa einem Monat stellte sich der deutsche Fahrer mit einem Anwalt den deutschen Behörden.

Zuvor wurde der Mann nach gemeinschaftlichen Ermittlungen von Behörden in Slowenien, Österreich, Italien und Deutschland europaweit per Haftbefehl gesucht. Ihm wurde Tötung im Straßenverkehr - ein Straftatbestand in Italien - sowie unterlassene Hilfeleistung vorgeworfen.

Aufzeichnungen von Überwachungskameras und entsprechende Zeugenaussagen sollen ergeben haben, dass der Deutsche aus Nordrhein-Westfalen den folgenschweren Unfall wohl bemerkt hatte.

Er sei sogar ausgestiegen und habe sich dem verunfallten Rebellin genähert, ehe er aber in seinen Sattelschlepper stieg und davonfuhr.