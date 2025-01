Ex-Turnerin packt neue schockierende Details über den deutschen Verband aus

Stuttgart - Seit kurz vor Weihnachten überrollt den Deutschen Turner-Bund eine Welle an Missbrauchsvorwürfen. Nachdem Tabea Alt (24) als Erste an die Öffentlichkeit gegangen war, erhoben immer mehr ehemalige Athletinnen ihre Stimme und berichteten über schwere Missstände am Standort Stuttgart, im Verband allgemein. Eine von ihnen ist Janine Berger (28).