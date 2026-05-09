09.05.2026 20:29 Ultra-Läufer verliert im Todestal Kampf gegen die Uhr, Fans feiern ihn: "Arda, du bist eine Maschine!"

Extremsportler Arda Saatçi wollte in 96 Stunden, 600 Kilometer quer durch Kalifornien rennen. Seine Challenge scheiterte, trotzdem wird der Berliner gefeiert.

Von Marcus Scholz

USA - Er rennt und rennt und rennt. 96 Stunden, 600 Kilometer, über 5000 Höhenmeter quer durch eine der heißesten Regionen der Erde. Extremsportler Arda Saatçi (28) ist eine Maschine. Den Kampf gegen Schmerz und Müdigkeit hat er gewonnen - gegen die tickende Uhr zog der Berliner aber den Kürzeren.

Arda Saatçi (28) ist im ständigen Kampf gegen sich selbst. "You versus You" lautet das Motto des Berliners. © Cameron Moon/Red Bull Content Pool/dpa Seine Challenge, innerhalb von vier Tagen vom gefürchteten Death Valley zum berühmten Santa Monica Pier in Los Angeles zu laufen, ist vorbei. Am Samstagabend, 20.03 Uhr deutscher Zeit, lief die Uhr ab. 96 Stunden waren um, Saatçi hatte aber "nur" etwas mehr als 450 Kilometer auf seiner Laufuhr stehen. Rund 150 Kilometer fehlten bis zum schier unmenschlichen Erfolg. Trotzdem kann der Ultra-Läufer stolz auf sich und seine diesjährige "Cyborg Season 2026" sein, bei der er insgesamt geschätzt krasse 60.000 Kilokalorien verbrannt haben dürfte und zwischendurch mit Powernaps gegen Erschöpfung und Müdigkeit angekämpft hatte. Sport Start im Tal des Todes rückt näher: Die letzten Vorbereitungen von Extremsportler Arda Saatçi Saatçi hat gezeigt, was ein (trainierter) menschlicher Körper imstande sein kann zu leisten und was vor allem mit mentaler Stärke und dem Überwinden des inneren Schweinehunds möglich ist.

Arda Saatçi durchquerte auch das "Badwater Basin", eine riesige Salzpfanne im Death Valley National Park in Kalifornien und gleichzeitig tiefster Punkt Nordamerikas. © Cameron Moon/Red Bull Content Pool

Arda Saatçi streamte seine "Cyborg Season 2026" live bei YouTube