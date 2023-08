Beachvolleyball: Laura Ludwig und Louisa Lippmann greifen bei EM nach Medaillen

Für das deutsche Duo geht es im Halbfinale (11 Uhr) gegen die Schweizerinnen Tanja Hüberli/Nina Brunner, die 2022 bei der EM in München Silber gewonnen hatten. Das Endspiel wird ebenfalls am Samstag auf der Donauinsel ausgespielt.

Den Einzug in das Viertelfinale schafften am Abend die Hamburger Nils Ehlers (29) und Clemens Wickler (28). Das einzige deutsche Männer-Duo bezwang die Polen Bartosz Losiak/Maciej Rudol mit 2:0 (21:18, 21:17). In der Runde der besten acht Teams geht es für Ehlers/Wickler nun am Samstag gegen die schwedischen Titelverteidiger David Ahman und Jonatan Hellvig.