Bundesliga-Klub bestreitet Insolvenz-Bericht und äußert üblen Verdacht!

"Aus den am Dienstag oder Mittwoch vorliegenden Informationen konnte ohne eingehende Prüfung und Aufarbeitung nicht sofort abgeleitet werden, dass sofort ein Insolvenzantrag zu stellen wäre", hieß es in einer Pressemitteilung der Brandenburger vom Freitag.

Am Dienstagabend hatte die Märkische Allgemeine Zeitung über eine riesengroße Finanzlücke in Höhe von rund 405.000 Euro bei der Volleyball-GmbH berichtet, die das Fortbestehen des Klubs in der höchsten deutschen Spielklasse und sogar den ganzen Klub in Gefahr bringen würden.



Zu dieser Zeit tagten Vorstand und Präsidium des SC-Hauptvereins offenbar ohnehin gerade und tatsächlich habe Eugen Benzel (47), Geschäftsführer der Spielbetriebs-GmbH, die Gremien kurz zuvor in einer Mail um wirtschaftliche Hilfe gebeten.

"Darin prognostizierte er bis zum Ende des Geschäftsjahres ein überraschendes Defizit von etwa 400.000 Euro. Diese Information muss in die Hände der MAZ geraten sein", schrieben die Potsdamer nun und ließen eine heftige Anschuldigung - ob intern oder extern sei im Moment dahingestellt - folgen.

"Diese Informationen können dem MAZ-Redakteur keinesfalls auf legalem Weg zugegangen sein. Denn bei uns im Verein sind nur die beiden Vorstände sowie der Pressesprecher auskunftsberechtigt", so Ex-Zehnkämpfer und Vorstandsvorsitzender Rico Freimuth (36).