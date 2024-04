Chemnitz aus dem Häuschen! 10.000 Fans feiern vorm Rathaus die Niners

Chemnitz - Der harte Kern der Niners -Fans konnte nicht bis zum Sonntagnachmittag warten. Er stand bereits mitten in der Nacht vor dem Feel Good Club, in Chemnitz der Trainingsstätte des Basketball-Bundesligisten, und empfing die Helden von Istanbul mit Bengalos, Feuerwerk und Jubelgesängen.

Oberbürgermeister Sven Schulze (52, SPD) würdigte den Sensationserfolg mit dem Eintrag in das Goldene Buch der Stadt. "Ihr habt gezeigt, was man mit harter Arbeit erreichen kann. Das sollte Ansporn sein für alle Menschen, die hier in Chemnitz leben", betonte Schulze.

Was für eine Stimmung! Vor dem Chemnitzer Rathaus wurde am Sonntag ordentlich gefeiert. © Ralph Kunz

"Dieser Pokal ist für ganz Chemnitz, für die fantastischen Niners-Fans, die die besten in ganz Deutschland sind", sagte der sichtlich ergriffene Pastore. Der Argentinier hätte am liebsten jeden Einzelnen umarmt, als die Mannschaft anschließend das Bad in der Menge nahm.

"Meine Gefühle fahren noch immer Achterbahn. Ich genieße jeden Moment. Unglaublich, was hier los ist. Ich finde kaum Worte, das zu beschreiben", meinte Publikumsliebling Kevin Yebo (28). Er versprach: "Ab Montag geben wir wieder Gas. Die Saison ist noch nicht vorbei. Wir wollen noch viele Siege feiern."

Am Vorabend hatten die Niners in der BBL die zweite Niederlage in Folge kassiert. In Ludwigsburg mussten sie sich mit 93:96 (44:51) geschlagen geben. Am Mittwoch wartet bereits das nächste Punktspiel.

Dann wird es in der Messe Chemnitz erneut laut werden, wenn das Pastore-Team gegen Vechta um Punkte kämpft.