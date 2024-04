Das wäre der nächste Hammer: Gibt dieser Volleyball-Star sein Comeback nach Baby-Pause?

"Meine wahre Passion ist die Halle", schrieb sie erst am Freitag selbst in einem "Q&A" auf ihrem Instagram -Profil. Dort sieht man sie selbst seit Wochen in der Halle des italienischen Erstligisten Busto Arsizio wieder am Ball trainieren. Sie lebt aktuell mit ihrem Ehemann Nicolò Gorla (36) und dem gemeinsamen Sohn (wird im Juli 2) in Mailand.

Jahrelang prägte sie das Gesicht des deutschen Volleyballs, führte das Team als Kapitänin aufs Feld. © IMAGO / Conny Kurth

Was erstaunt, ist jedoch, dass Kozuch, die immer auf der Diagonalposition beheimatet war, als Außenangreiferin aufgeführt ist, doch das muss noch nichts heißen.

Fakt ist, dass Waibl mit der Liste nichts am Hut hatte, denn er wurde Ende der Woche über Nacht zum neuen Chef an der deutschen Seitenlinie gemacht. Vorgänger Vital Heynen (54) bat offenbar in einer Nacht-und-Nebel-Aktion um die Auflösung seines bis Sommer 2025 laufenden Vertrages.

Was Kozuch sportlich imstande zu leisten wäre, ist natürlich unklar, aber alleine ihre Erfahrung und Aura könnten dem Team helfen. Kozuch, die in Hamburg geboren wurde und über polnische Wurzeln verfügt, war jahrelang die prägende Spielerin im deutschen Nationalteam.

336-mal lief sie für die Auswahl auf, hat die erfolgreiche Zeit unter Ex-Coach Giovanni Guidetti (51) erlebt (EM-Silber 2011 und 2013, Platz sieben bei der WM 2010) und wurde zwischen 2010 und 2014 fünfmal zur "Volleyballerin des Jahres" in Deutschland gekürt.

2016 gewann sie mit Casalmaggiore in Italien die Champions League in der Halle, verabschiedete sich dann in den Sand, spielte dort mit Karla Borger (35) und später Laura Ludwig (38), mit der sie an den Olympischen Sommerspielen 2021 in Peking teilnahm.

In der Halle schaffte sie das nie, zuletzt waren die deutschen Frauen 2004 in Athen bei Olympia vertreten. Vielleicht kann sie helfen, diesen großen Traum sich persönlich und dem Land zu erfüllen.