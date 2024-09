Auftaktsieg gegen Aachen! DSC startet erfolgreich in die neue Saison

Die DSC Volleyball Damen sind mit einem 3:1-Sieg gegen die Ladies in Black Aachen in die neue Saison gestartet.

Von Steffen Grimm

Dresden - Die DSC-Volleyballerinnen sind mit einem Sieg in die neue Bundesligasaison gestartet. Unter dem Applaus von 2600 begeisterten Zuschauern bezwangen sie in der heimischen Margon Arena die Ladies in Black Aachen mit 3:1 (25:19, 25:16, 23:25, 25:23).

Im ersten Satz lag Dresden zwischenzeitlich zurück, drehte dann aber wieder auf. © Matthias Rietschel In der Startformation der Gastgeberinnen standen neben Zuspielerin und Neu-Kapitänin Sarah Straube zudem Emma Clothier, Julie Lengweiler, Lorena Lorber Fijok, Nathalie Lemmens und Marta Levinska. Als Libera agierte Patricia Nestler.

Straube sorgte im Aufschlag gleich für einen Start nach Maß, brachte die Ladies in Bedrängnis, schlug ein Ass - 3:0. Doch nach dem 7:4 machten die Gäste weniger, dafür die Dresdnerinnen mehr Fehler, vor allem in der Annahme. Nach dem 7:10 wechselte Chefcoach Alex Waibl und brachte für Lengweiler die erst 18-jährige Victoria Demidova. Mit einer Aufschlagserie von Clothier drehte der DSC wieder auf und das Spiel zum 12:11. "Dresden! Dresden!", hallte es von den Rängen. Dann stand erneut Straube am Aufschlag, die Gastgeberinnen erhöhten auf 16:12. Die Kapitänin war es schließlich auch, die den vierten Satzball zum 25:19 verwandelte.

Match gewonnen, aber dritter Satz geht für den DSC gegen Aachen verloren

Marta Levinska (rechts) avancierte zur Dresdner Topscorerin. © Matthias Rietschel Die Dresdner Schmetterlinge legten mit Beginn des zweiten Durchgangs sofort nach - 6:2. Gästetrainerin Mareike Hindriksen nahm eine Auszeit. Aber der Vorsprung der Waibl-Schützlinge blieb konstant. Nach Demidovas Angriff zum 13:7 holte Hindriksen ihre Mannschaft erneut vom Feld. Ohne Erfolg. Die Ladies produzierten viel zu viele Fehler im Aufschlag. Straube & Co. zogen ihr Spiel durch - 17:9. Diesmal war es Demidova, die zum 25:16 zuschlug. Der dritte Akt wurde ein ganz anderer. Aachen senkte seine Fehlerquote, griff beherzt an. Der DSC geriet deutlich in Rückstand. Beim Stand von 7:13 nahm Waibl bereits seine zweite Auszeit. Nach dem 11:16 brachte er per Doppelwechsel Larissa Winter und Eva Zatkovic zwischenzeitlich aufs Feld. Die Gastgeberinnen kämpften sich heran, gingen mit 20:19 in Führung. In der Crunchtime wurde Demidova von den Ladies zweimal erfolgreich geblockt. Der Satz ging mit 23:25 verloren. Die Gäste hatten ab dem 8:8 im vierten Satz erneut Oberwasser. Bei den Ladies saß jetzt jeder Angriff.

Victoria Demidova wertvollste DSC-Spielerin gegen Aachen