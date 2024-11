CEV-Reise beginnt: DSC zum Auftakt in Frankreich gefordert!

Nancy (Frankreich) - Die Europapokal-Saison im CEV Cup startet. Die Reise beginnt für die DSC-Schmetterlinge mit einem Auswärtsauftritt im Osten Frankreichs. Gegen Vandoeuvre Nancy geht es um eine gute Ausgangslage für den Einzug in die Runde der letzten 16.

Die Annahme der DSC-Mädels muss gegen Nancy sitzen. © IMAGO/Sandy Dinkelacker

Die Französinnen spielen eine gute Saison, belegen aktuell den fünften Tabellenplatz.

Und sie kommen, ebenso wie die Schützlinge von Coach Alexander Waibl (56), mit einer guten Leistung gegen eines der Top-Teams ihrer heimischen Liga im Rücken: Gegen Nantes, aktueller Spitzenreiter in Frankreich, musste man sich knapp 1:3 geschlagen geben.

"Sie haben eine erfahrene Mannschaft. Sie haben ein paar Typen in ihrer Mannschaft", weiß Waibl. Das macht er unter anderem an der kubanischen Zuspielerin Gretell Moreno (26) fest. Aber auch an Alondra Vázquez (24) aus Puerto Rico, die er noch von Vilsbiburg kennt. "Ich finde sie sehr gefährlich", sagte er.

Für den DSC-Coach wird es einen entscheidenden Faktor im Spiel geben: "Sie sind nicht die aller stabilsten in der Annahme. Aber das sind wir auch nicht."

Die Frage wird also sein, wer die Lücken des Gegners besser für sich nutzen kann. Dabei wird es auf Marta Levinska (23) ankommen.

Die Diagonalangreiferin erzielte bereits 133 Punkte für ihr neues Team. Dem stehen lediglich 43 Fehler gegenüber. Damit führt sie die Top-Scorerinnen der Bundesliga deutlich an.