Das Top-Duo ist zurück und führt den DSC zum Sieg gegen Suhl!

Dresden - Am 13. Januar hatte Grace Frohling nach der 2:3 Niederlage in Suhl einen dicken Fuß. Fünf Wochen später geht's der Topscorerin vom Dresdner SC nach ihrer Sprunggelenksverletzung wieder besser. Passend: Im Heimspiel am Sonnabend gegen die Thüringerinnen feierte sie ihr Comeback. Das mit dem 3:2-Sieg (25:23, 25:18, 22:25, 20:25, 15:10) vor 2418 Zuschauern gekrönt wurde.