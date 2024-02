"Das war alles etwas kreativ!" Timmer nimmt DSC-Pleite locker

Dresden - Leidenschaftlich gekämpft. Von außen, diagonal und aus dem Rückraum angegriffen, dazu starke Aufschlagserien in den ersten beiden Sätzen auf der Haben-Seite - Pia Timmer (22) schnappte sich bei der 1:3-Niederlage (29:31, 25:23, 23:25, 11:25) in der heimischen Margon Arena gegen den SSC Palmberg Schwerin die Silbermedaille in der MVP-Wertung.