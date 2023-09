DSC nimmt an Test-Turnier teil: In Mielec "guten Rhythmus finden"

Dresden - Am Wochenende nimmt der DSC im polnischen Mielec am 11. Agata Mróz-Olszewska Gedächtnis-Turnier teil.

DSC-Außenangreiferin Hester Jasper (22) bei der Saisoneröffnung am Mittwoch auf dem Dresdner Citybeach. © Lutz Hentschel

Das Team von Alex Waibl (55) trifft dort auf drei starke polnische Mannschaften: LKS Lódź, DevelopRes Rzeszów und Aufsteiger Stal Mielec.

"Für uns geht es darum, die geübten Systeme in den Wettkampf zu transferieren", erklärt Waibl. "Wir freuen uns auf komplexere Spielsituationen, die wir vor uns haben, um dann das anzuwenden, was wir uns im Training erarbeiten. Allerdings haben wir nicht so viele Wechseloptionen. Wir müssen aufpassen, dass alle gesund ins Turnier gehen und wieder herauskommen."

Neben dem Trio Sarah Straube (21, Zuspiel), Aleksandra Jegdic (28, Libera) und Nathalie Lemmens (28, Mittelblock), das derzeit an der Olympia-Qualifikation teilnimmt, fehlen dem DSC in Mielec ebenso Mika Grbavica (21, Außen) und Lara Berger (21, Diagonal), die noch nicht ins Balltraining eingestiegen sind.