DSC gelingt großer Coup: Diese beiden Schlüsselspielerinnen bleiben!

Die Linkshänderin drückte nicht nur dem DSC, sondern der ganzen Liga ihren Stempel auf, in der Endabrechnung der gesamten Saison ist sie sowohl im Bereich Top-Scorer, als auch im Bereich Angriffspunkte Liga-Spitze.

Dass der Pokalsieger und Vizemeister sie halten konnte, ist absolut keine Selbstverständlichkeit. Die Lettin kam im vergangenen Sommer aus der Türkei an die Elbe . Unter den Fittichen von Waibl erlebte sie eine förmliche Leistungsexplosion, war deshalb von zahlreichen Vereinen umworben.

"Wir haben in der Mannschaft etwas Besonderes gebildet und ich hatte jeden einzelnen Tag Spaß daran, zum Training zu gehen, das ist für mich sehr wichtig", so die beste Punktesammlerin des Klubs.

"Ich mag das Umfeld, war sehr glücklich mit dem Team und dem Verein. Ich mochte es sehr, in der Bundesliga zu spielen und dachte, es ist gut, hier noch ein weiteres Jahr zu bleiben", begründet die Lettin Levinska ihre Verlängerung. Ihr lagen auch Angebote aus Frankreich und Italien vor, noch vor dem Pokalfinale entschied sie sich für den DSC.

Beide Spielerinnen haben ihre auslaufenden Verträge verlängert und gehen mit dem Klub in der kommenden Saison auf Titeljagd und rein ins Abenteuer Champions League.

Auch die Dresdnerin Nestler bleibt an Bord des Teams von Trainer Alexander Waibl. © Lutz Hentschel

Levinska ließ sich auch von einem kleinen Tief nicht aus der Bahn werfen, hielt ab Dezember dem Druck, nach dem Weggang von Evá Zatkovič (23) alleinige Diagonalangreiferin des Teams zu sein, bravourös stand. Die Fans lieben zudem ihre Emotionen, die sie aufs Feld bringt.

Genauso wie die von Libera Nestler, die auch weiterhin im DSC-Trikot auflaufen wird. "Mir ist die Entscheidung nicht sehr schwer gefallen. Ich bin sehr dankbar, dass ich das volle Vertrauen bekommen habe. Es gab Höhen und Tiefen, ich habe keine super konstante Saison gespielt. Aber ich habe noch Platz für Entwicklung", merkte sie selbstkritisch an. Sie freut sich vor allem auch auf die Champions League in der kommenden Saison.

In Dresden bekam Nestler erstmals große Verantwortung in einem großen Verein, nachdem sie beim SSC Palmberg Schwerin als zweite Annahme- und Abwehrspezialistin agiert hat.

Sie zeigte in der Saison eine tolle Entwicklung, hielt dem neuen Druck stand und legte in ihrem Bereich stets die Grundlage für die Siege, die der Klub in der abgelaufenen Spielzeit feiern durfte.