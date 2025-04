Pokalsieger, Vizemeister und nächste Saison Champions League: Beim DSC überwiegt der Stolz!

Dresden - Direkt im Anschluss an die packende 2:3-Niederlage (25:23, 25:18, 15:25, 21:25, 11:15) gegen Schwerin war die Enttäuschung im Lager des Dresdner SC natürlich groß. "Ich hätte mit der Mannschaft super gern nochmal ein Spiel in Dresden gespielt", so Trainer Alexander Waibl (57): "Das ist das, was erstmal vorherrschte - die Traurigkeit, die Leere, dass es jetzt vorbei ist."