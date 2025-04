Bitteres Abschiedsspiel an ihrem Geburtstag! Nach zehn Jahren sagt der DSC-Kapitän "Tschüss"

Zum Abschied gewann Sarah Straube (23) mit ihrem Team nach dem Pokalsieg auch Silber in der Meisterschaft. © Dietmar Albrecht

Ausgerechnet an ihrem Geburtstag führte die Kapitänin ihr Team ein letztes Mal aufs Feld. Wieder einmal hatte sie nach einem Bänderriss vor dem ersten Halbfinalspiel gegen Stuttgart und einer schweren Erkältung während der Finalserie alles gegeben.

Nun wird die gebürtige Suhlerin weiterziehen, hat einen Vertrag beim italienischen Erstliga-Aufsteiger Consolini Volley im Örtchen San Giovanni in Marignano, an der Adria-Küste gelegen, unterschrieben.

"Es ist nie einfach, einen Ort zu verlassen, an dem man sich so unglaublich wohlfühlt – und der DSC war für mich über viele Jahre genau das: ein Zuhause", sagt Straube und fügt an: "Die Entscheidung zu gehen, ist mir alles andere als leichtgefallen und war ein langer Prozess. Letztlich war es aber der Wunsch nach Veränderung, nach neuen Herausforderungen und der nächste Schritt in meiner sportlichen Entwicklung, der den Ausschlag gegeben hat."

Straube kam vor zehn Jahren in die Talentschmiede des DSC, dem VC Olympia Dresden. Als in der Saison 2019/2020 Mareen von Römer (38) gesundheitliche Probleme plagten und sie mehrere Wochen ausfiel, wurde Straube ins kalte Wasser geworfen.

Sie gab ihr Debüt in der Bundesliga und hatte bereits im Februar 2020 entscheidenden Anteil am sensationellen Gewinn des DVV-Pokals in einem dramatischen Finale gegen Allianz MTV Stuttgart.