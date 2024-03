DSC unter Zugzwang: Schmettert Grace Frohling in Wiesbaden zurück?

Wiesbaden - Ein paar Fans werden sich am heutigen Mittwoch auf den Weg nach Wiesbaden gemacht haben, die meisten drücken ab 20.10 Uhr (Sport1) ihren Spielerinnen vom Dresdner SC die Daumen vorm TV. Bei einer Niederlage heißt es Saison-Aus. Gewinnen die Schmetterlinge, steht am Sonnabend daheim ab 17 Uhr das Entscheidungsspiel in der Viertelfinal-Serie gegen den VC an.