DSC will heute ins Pokalfinale und muss Rivers stoppen!

Dresden - 3000 Zuschauer stehen gegen 22 Uhr in der Margon Arena, es ist ohrenbetäubend laut, Hexenkessel-Atmosphäre. Als beim Stand von 24:23 für den Dresdner SC der Angriff von Stuttgarts Krystal Rivers (29) geblockt wird, der Ball in ihrem Feld zu Boden geht und damit das Pokalhalbfinale durch den 3:1-Sieg der Hausherrinnen entschieden ist, fallen sich Sarah Straube (21) & Co. überglücklich in die Arme und die Fans singen: "Finale, Finale!"