Mega-Serie gerissen: Angeschlagener DSC kassiert Klatsche in Schwerin

Schwerin - Die phänomenale Erfolgsserie der DSC-Schmetterlinge endete am Samstag in Schwerin. Nach 13 Siegen in Folge verlor die Mannschaft von Chefcoach Alex Waibl das Bundesliga-Gipfeltreffen beim SSC glatt mit 0:3 (13:25, 17:25, 14:25).