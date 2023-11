Dresdner SC will im Ost-Klassiker auf europäischer Bühne vorlegen

Dresden - Dresdner SC gegen Schweriner SC, das ist der Ost-Klassiker schlechthin im Volleyball. Was haben sich beide Teams nicht schon für Schmetter-Krimis in der Meisterschaft, im DVV-Pokal und sogar im Supercup geliefert! Aber am heutigen Mittwochabend gibt es in den Duellen gegeneinander sogar noch eine Premiere: Der DSC empfängt den SSC zum Hinspiel im Achtelfinale des europäischen CEV-Cups (19 Uhr, Margon Arena).