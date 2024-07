04.07.2024 16:14 DSC angelt sich großes Talent: Dieser Teenager soll für Angriffspower sorgen!

Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben zum ersten Mal eine Russin in den eigenen Reihen: Victoria Demidova greift in der kommenden Saison über Außen an.

Von Steffen Grimm

Dresden - Victoria Demidova wirkte etwas schüchtern bei der Video-Pressekonferenz des DSC. Die 18-jährige Russin ist der siebente Neuzugang des Volleyball-Bundesligisten, war live zugeschaltet aus dem Familien-Urlaubshotel auf den Malediven. Ihre Schwester half beim Dolmetschen. DSC-Neuzugang Victoria Demidova noch im Outfit von Besiktas Ayos. Die 18-jährige Russin ist die jüngste Spielerin im Kader des DSC. © DSC Medien & Marketing Die Außenangreiferin war DSC-Chefcoach Alex Waibl (56) aufgefallen, als er sich Spiele der türkischen Liga aus der vergangenen Saison angesehen hatte. Victoria beeindruckte mit ihrer Physis, ihrem Talent, mit 190 Zentimetern Körpergröße. "Sicherlich wird sie noch einiges zu lernen haben, aber ihre Ausgangslage ist vielversprechend", sagt Waibl. Über ihren Agenten nahm er Kontakt mit Victoria auf. Die hatte ihre Karriere bei Luch Moskau begonnen, spielte anschließend in Russland noch für VK Lipetsk und Zarechie Odintsovo, bevor sie 2023 zu Besiktas Ayos in die Türkei wechselte. In Deutschland ist sie schon mehrfach gewesen, aber noch nie in Dresden. Hier wurde allerdings ihr Vater geboren. Zum Saisonauftakt des DSC sind nur fünf Spielerinnen anwesend Victoria Demidova ist zum DSC-Trainingsauftakt Anfang August am Start. © DSC Medien & Marketing Wenn der DSC am 12. August (mit gerade mal fünf Spielerinnen) den Trainingsauftakt in die Saisonvorbereitung vollzieht, ist Victoria dabei. Fehlen werden bis Ende August/Anfang September neben Bundestrainer Alex Waibl die Nationalspielerinnen des DSC, die in der EM-Qualifikation unterwegs sind. Geleitet wird der Auftakt von Co-Trainer Radoslaw Wodzinski (33). Bis dahin wird es noch einen Neuzugang bei den Dresdner Schmetterlingen geben, dann ist der 13er-Kader komplett. Verändern wird sich der Stil der Mannschaft. "Ich denke, wir werden angriffsstärker sein, aber etwas schwächer in der Annahme, in der Defensive. Wir setzen mehr auf Physis auf Außen", erklärt Waibl. Der Chefcoach geht nach den Spielen der Nations League jetzt eine Woche in den Familienurlaub in die Niederlande.

Titelfoto: DSC Medien & Marketing