DSC empfängt heute Suhl zum Ost-Kracher: So soll die Revanche fürs bittere Pokal-Aus gelingen

Die Volleyballerinnen des Dresdner SC schieden erst vor einer Woche im Pokal-Halbfinale gegen Suhl aus. In der Liga kann sich der DSC nun rächen.

Von Tim Schölzel

Dresden - "Wir haben den vollen Fokus auf Suhl gelegt", sagt DSC-Coach Alex Waibl (57) vor dem Heimspiel-Doppelpack am Donnerstag gegen Suhl (19 Uhr) und Samstag gegen Erfurt (17.30 Uhr).

DSC-Coach Alex Waibl (57) setzt gegen Suhl auf die Heimstärke.
DSC-Coach Alex Waibl (57) setzt gegen Suhl auf die Heimstärke.  © Lutz Hentschel

Das liegt nicht an der Pokalniederlage in der Wolfsgrube, sondern am Ansatz, jedes Spiel nacheinander anzugehen. Erkenntnisse lieferte die Halbfinalpleite aber allemal.

"Das Problem ist Mackenzie Foley", so Waibl: "Sie übernimmt in der Annahme sehr viel Verantwortung und macht dann auch noch Punkte. Diese Kombination ist immer gefährlich."

Die US-Amerikanerin im Dienst der Suhlerinnen tat den Dresdnerinnen im Pokalspiel richtig weh. 19 ihrer 26 Angriffe führten zum Punktgewinn (73 Prozent Angriffsquote) - brutal. Zum Vergleich: Die Dresdner Außenangreiferinnen Miku Akimoto (19) und Jette Kuipers (23) waren nur bei etwa einem Drittel ihrer zusammen 53 Versuche erfolgreich (36 Prozent).

DSC kann Pokal-Triumph nicht wiederholen: Fürs Finale fehlt die Konsequenz
DSC Volleyball DSC kann Pokal-Triumph nicht wiederholen: Fürs Finale fehlt die Konsequenz

Fast folgerichtig fällt das Urteil des 57-Jährigen: "Das ist für mich die beste Spielerin, die Suhl hat." Sie müssen die Schmetterlinge in den Griff kriegen.

Mackenzie Foley (23, l.) stellte die DSC-Mädels im Halbfinale vor Probleme.
Mackenzie Foley (23, l.) stellte die DSC-Mädels im Halbfinale vor Probleme.  © IMAGO/Christian Heilwagen

Alexander Waibl: "Müssen es schaffen, die Big Points zu machen"

Miku Akimoto (19, l.) war in Suhl nicht so durchschlagskräftig wie gewohnt.
Miku Akimoto (19, l.) war in Suhl nicht so durchschlagskräftig wie gewohnt.  © Lutz Hentschel

Und: "Wir müssen es mal wieder schaffen, die Big Points zu machen", erklärt Waibl: "Das haben wir zuletzt ein paar Mal nicht geschafft und dann verliert man das Momentum."

Statt aber genau das zu erzwingen, setzt der erfahrene Coach auf Ruhe - und auf die Power der Margon Arena: "Wir müssen unser Ding machen und dann kommt das auch wieder. Wir wissen, dass wir gegen einen guten Gegner spielen. Aber wir wissen auch, dass wir zu Hause saustark sind."

Recht hat der 57-Jährige damit. Alle Heimspiele gewannen die DSC-Mädels. Mit Schwerin war aber auch erst eines der Spitzenteams in Sachsen zu Gast. Den Vorjahres-Meister düpierten die Elbestädterinnen sowohl im Supercup als auch in der Liga.

Erneuter Tiebreak-Krimi: Dresdner SC verliert in Münster
DSC Volleyball Erneuter Tiebreak-Krimi: Dresdner SC verliert in Münster

Nach jetzt zwei Niederlagen in Folge wollen die Dresdnerinnen zu dieser Stärke zurückfinden. "Die Welle müssen wir brechen", so Waibl.

Titelfoto: Bildmontage: Lutz Hentschel, IMAGO/Christian Heilwagen

Mehr zum Thema DSC Volleyball: