DSC empfängt heute Suhl zum Ost-Kracher: So soll die Revanche fürs bittere Pokal-Aus gelingen

Dresden - "Wir haben den vollen Fokus auf Suhl gelegt", sagt DSC-Coach Alex Waibl (57) vor dem Heimspiel-Doppelpack am Donnerstag gegen Suhl (19 Uhr) und Samstag gegen Erfurt (17.30 Uhr).

DSC-Coach Alex Waibl (57) setzt gegen Suhl auf die Heimstärke. © Lutz Hentschel

Das liegt nicht an der Pokalniederlage in der Wolfsgrube, sondern am Ansatz, jedes Spiel nacheinander anzugehen. Erkenntnisse lieferte die Halbfinalpleite aber allemal.

"Das Problem ist Mackenzie Foley", so Waibl: "Sie übernimmt in der Annahme sehr viel Verantwortung und macht dann auch noch Punkte. Diese Kombination ist immer gefährlich."

Die US-Amerikanerin im Dienst der Suhlerinnen tat den Dresdnerinnen im Pokalspiel richtig weh. 19 ihrer 26 Angriffe führten zum Punktgewinn (73 Prozent Angriffsquote) - brutal. Zum Vergleich: Die Dresdner Außenangreiferinnen Miku Akimoto (19) und Jette Kuipers (23) waren nur bei etwa einem Drittel ihrer zusammen 53 Versuche erfolgreich (36 Prozent).

Fast folgerichtig fällt das Urteil des 57-Jährigen: "Das ist für mich die beste Spielerin, die Suhl hat." Sie müssen die Schmetterlinge in den Griff kriegen.