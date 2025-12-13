Erneuter Tiebreak-Krimi: Dresdner SC verliert in Münster

Der Dresdner SC hat das Volleyball-Bundesligaspiel beim USC Münster in einer spannenden Partie 2:3 im Tiebreak verloren.

Von Tim Schölzel

Münster - Ohne Drama scheint es bei den DSC-Schmetterlingen nicht mehr zu gehen. Denn auch in Münster fiel die Entscheidung erst im Tiebreak - und erneut hieß es am Ende 2:3 (25:17, 22:25, 23:25, 25:21, 12:15) aus Dresdner Sicht.

Im ersten lief es für Marta Levinska (24, v.) beim USC Münster noch alles nach Plan. © Markus Paletta Wer eine Reaktion auf die knappe 2:3-Halbfinal-Niederlage in Suhl sehen wollte, der bekam genau diese in Münster geliefert - zumindest im ersten Akt. Jette Kuipers (23) donnerte den Ball kompromisslos aufs Parkett, Münster-Coach Matthias Pack musste bereits seine zweite Auszeit nehmen. Der Grund: Die Dresdnerinnen lagen nach ihrem absoluten Wahnsinns-Start schon 12:2 vorn. Die Münsteranerinnen halbierten zwar den Rückstand, enger als ein 15:10 für die Elbestädterinnen wurde es aber nicht mehr. DSC Volleyball DSC kann Pokal-Triumph nicht wiederholen: Fürs Finale fehlt die Konsequenz Direkt die erste Möglichkeit zum Satzgewinn nutzte das Team von Alex Waibl (57). Die Antwort auf einen starken Angriff von Marta Levinska (24) landete im Netz.

Dresdner SC verliert Tiebreak in Münster