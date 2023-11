Souveräner Auftritt beim Schlusslicht: DSC feiert 10. Sieg in Folge!

Neuwied - Die DSC-Schmetterlinge sind ihrer Favoritenrolle beim Bundesliga-Schlusslicht VC Neuwied gerecht geworden. Mit einem 3:0 (25:17, 25:17, 25:22) feierten Kapitänin Jennifer Janiska & Co. wettbewerbsübergreifend ihren 10. Sieg in Folge.

DSC-Kapitänin Jennifer Janiska (M.) führte ihr Team als beste Scorerin zum Sieg. (Archivbild) © Lutz Hentschel

Einen Wechsel gab es in der Dresdner Startformation: Mittelblockerin Lena Linke durfte für Tia Jimerson ran.

Die Gastgeberinnen setzten ihre ersten beiden Aufschläge ins Aus, legten gleich noch einen Annahmefehler nach - der DSC führte schnell 4:1.

In der Annahme hatte Neuwied deutliche Probleme, dreimal gingen Bälle in der flachen Halle des Rhein-Wied-Gymnasiums an die Decke. Zur zweiten technischen Auszeit hieß es 16:10. Nach dem 19:12 kam Famke Boonstra für Hester Jasper aufs Feld. Nathalie Lemmens schlug ein Ass zum 25:17.

Chefcoach Alex Waibl hatte angekündigt, seiner zweiten Reihe beim Tabellenletzten Spielpraxis zu geben und das tat er mit seinen Wechseln auch weiter.

Nach zwei Aufschlagserien von Sarah Straube und Nathalie Lemmens stand es 9:2. Mit dem 16:8 durfte wieder Boonstra ran, wenig später Libera Lotte Goertz und dann auch per Doppelwechsel Lara Berger sowie Larissa Winter im Zuspiel.