Grandioser Sieg! DSC feiert furioses Comeback in der Champions League

Lodz/Dresden - Der DSC hat ein furioses Comeback in der Champions League gefeiert. Erstmals seit drei Jahren spielt das Team von Trainer Alexander Waibl (57) wieder in der Königsklasse des Volleyballs und legte zum Auftakt einen ganz starken Sieg in Polen hin.

Marta Levinska (24, r.) vom DSC war einmal mehr mit 26 Punkten die Top-Scorerin des Teams. © CEV

Mit 3:1 (26:24, 25:20, 17:25, 25:23) holte der deutsche Vizemeister auswärts bei LKS Commercecon Lodz die vollen drei Punkte und übernahm damit nach dem ersten Spieltag sogar die Tabellenspitze.

"Der Sieg gibt uns Rückenwind für die kommenden Partien. Wir sind in den gewissen Situationen ruhig geblieben, das war nicht leicht. Aber wir haben uns so zurückgekämpft und es geschafft, wieder Energie aufs Feld zu bringen", sagte Marta Levinska (24) nach der Partie.

Die Lettin war mit 26 Punkten mal wieder beste Scorerin des Teams, wurde als wertvollste Spielerin ausgezeichnet. Einen bärenstarken Auftritt legte aber auch Mette Pfeffer (20) hin. Die Mittelblockerin steuerte 16 Punkte zum Sieg bei, sechs Zähler davon alleine im Block. Miku Akimoto (19) brachte es auf 17 Zähler insgesamt.

Nachdem der DSC ein paar Minuten Aufwärmphase benötigte und mit 6:10 im ersten Durchgang zurücklag, spielte das Team zwei Sätze lang wie aus einem Guss. Die Annahme stand, die Angriffe saßen, Pfeffer entnervte den Gegner immer wieder im Block.