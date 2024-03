Klarer Sieg in Wiesbaden! DSC gleicht aus und wendet "Katastrophe" ab

Wiesbaden - DSC-Fans aufgepasst! Ihr müsst am Sonnabend ab 17 Uhr die Arena zur Margonhölle machen und Jennifer Janiska & Co. ins Halbfinale pushen.

Tia Jimerson (M.) schlug in der Mitte knallhart zu und hatte im Block die Wiesbadenerinnen im Griff. © Corinna Beck

Mit dem 3:0-Erfolg (25:22, 25:20, 25:18) am Mittwochabend in Wiesbaden haben die Schmetterlinge im Viertelfinale (best of three) ausgeglichen und ihre Pflicht erfüllt.

"Es wäre eine Katastrophe gewesen, wenn wir nicht wenigstens ins dritte Spiel gekommen wären", meinte Coach Alex Waibl nach der Partie.

Aber anfangs war's eine schwere Geburt. Um 20.10 Uhr stellte sich Waibl mit seinem Team im Kreis auf, ein kleiner Motivationsspruch und auf ging's. Der 56-Jährige setzte auf seinen Stamm-Sechser. Hester Jasper begann am Aufschlag und machte drei Punkte. Nach einem starken Einer-Block von Jennifer Janiska stand es 6:3.

Und nachdem Zuspielerin Sarah Straube frech den Ball ins Feld der Hessinnen legte statt zu passen, stand es 24:20. Am Ende ging der Durchgang mit 25:22 an Dresden.

Aber wie bereits im ersten Satz war's ein Spiel, dass in jede Richtung hätte kippen können. Beide Teams waren mit ihren Aufschlägen nicht so zwingend und gefährlich, sodass die Annahme meist gut kam und somit der erste Angriff zum Punkt führte.

Gerade über diagonal durch Izabella Rapacz waren die Wiesbadenerinen brutal.